«Репетиция бабьего лета»: синоптик о погоде на выходные в Москве Синоптик Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Москве на выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На выходных в Москве и Московской области ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Ветер будет западный и северо-западный, до 3 м/с.

В выходные в Москве нас ждет репетиция бабьего лета, 26 и 27 августа температура повысится на 4-5 градусов. В субботу ожидается еще 20 градусов тепла, а в воскресенье термометр поднимется до +22 градусов. Преимущественно нас ждут солнечные дни, вероятность дождя минимальная, если они и будут, то локально. Ветер при этом западный и северо-западный, до 3 м/с, – рассказал Шувалов.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в столице с вечера 24 августа. По данным ведомства, с 21:00 на Москву опустится туман, из-за которого видимость будет ограничена на расстоянии 200-700 метров. Такие условия сохранятся до утра следующего дня. В связи с этим автомобилистам порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на курортах Черного моря в текущем году обещает быть продолжительным. По его словам, купаться можно будет по меньшей мере всю первую декаду октября.