На Москву опустится туман МЧС: к вечеру из-за тумана видимость в Москве снизится до 200-700 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве с вечера 24 августа. По данным ведомства, с 21:00 на Москву опустится туман, из-за которого видимость будет ограничена на расстоянии 200-700 метров. Такие условия сохранятся до утра следующего дня.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21.00 часа 24 августа до 08.00 часов 25 августа местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров, — предупредили в МЧС.

В связи с этим в МЧС рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последние выходные лета в Москве будут сопровождаться кратковременными дождями. Температура воздуха будет держатся на отметке 17-20 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на курортах Черного моря в текущем году обещает быть продолжительным. По его словам, купаться можно будет по меньшей мере всю первую декаду октября.