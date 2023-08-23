Москвичей предупредили о «ненадоедливых дождях» в последние выходные лета Вильфанд: кратковременные дожди ожидаются в последние выходные лета в Москве

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В последние выходные дни лета в Москве погода будет умеренной, ожидаются кратковременные дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом температура в городе, по словам синоптика, будет на один градус ниже многолетних значений.

Температурный фон прогнозируется в диапазоне 17–20 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом — недождливые выходные. Осадки ненадоедливые, — рассказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на курортах Черного моря в текущем году обещает быть продолжительным. По его словам, купаться можно будет по меньшей мере всю первую декаду октября.

В свою очередь климатолог Алексей Кокорин заявил, что России угрожают смерчи и ураганы из-за глобального потепления. Кроме этого, он сообщил об увеличении средней температуры в стране и о том, что все более часто в России появляются периоды жары. Долгосрочный прогрев поверхности земли приводит к увеличению числа смерчей. В связи с этим возникает активное перемещение воздушных масс, обильных осадков и ураганных ветров, пояснил Кокорин.