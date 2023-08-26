Синоптик рассказал, чего ждать от дождей жителям Приморья Синоптик Вильфанд заявил, что дожди в Приморье ослабнут

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Дожди, которые затопили Приморский край и привели к режиму ЧС федерального характера, могут скоро закончиться, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог отметил, что уже в выходные 26 и 27 августа осадки в регионе еще будут, однако в начале недели их интенсивность должна значительно снизиться.

Там уже выпало очень много осадков в течение всего лета и особенно за последнюю неделю. Это связано со слиянием и выходом тайфуна. И должен сказать, что осадки еще какое-то время продолжатся, но их интенсивность по сравнению с прошлой неделей все же немного снизится, по крайней мере в понедельник-вторник, — спрогнозировал Роман Вильфанд.

Он добавил, что дожди ожидаются и в соседнем с Приморьем регионе — Хабаровском крае. В этих субъектах продолжение осадков связано с выносом очень теплых воздушных масс, насыщенных влагой, заявил Роман Вильфанд.

Однако, несмотря на продолжающиеся дожди, на Дальнем Востоке сохранится достаточно теплая погода. Днем ожидается 23–26 градусов, а ночью — 16–20 градусов.

Ранее около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за сильных ливней. Вода затопила некоторые домовладения в Приморском крае, из-за чего оттуда эвакуировали 2,5 тысячи человек. Общий подъем воды за паводок в регионе составил от 3,9 метра до восьми метров.