Россиянам дали советы, как укрепить иммунитет к осени Терапевт Романенко посоветовала пройти медицинское обследование перед осенью

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Перед началом осени следует пройти минимальное медицинское обследование, чтобы выявить скрытые инфекционные процессы в организме, посоветовала врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что для укрепления иммунитета необходимо правильно питаться. Стоит включить в рацион больше фруктов и овощей.

Осень — это пора овощей и фруктов, поэтому нужно попытаться насытиться на зиму. Хотя сделать это на 100% невозможно, но все равно какой-то запас прочности для своего организма мы все-таки можем создать, — отметила Романенко.

Она порекомендовала посетить стоматолога. По ее словам, проблемы с зубами могут «съедать» силы иммунитета — ему придется тратить энергию на борьбу с воспалением. Из-за этого человек легко может заболеть ОРВИ. Также важно сдать кровь и мочу, чтобы определить наличие хронических очагов инфекции. Терапевт подчеркнула, что для укрепления иммунитета важно высыпаться. Когда человек плохо спит, весь организм подвергается стрессу.

Нужно всегда одеваться по погоде и не переохлаждаться. Любое переохлаждение — это благоприятные условия для вирусов и бактерий. Это ухудшение кровоснабжения, спазм сосудов, и риск инфекционных воспалительных заболеваний, конечно, возрастает, — заключила Романенко.

Нутрициолог Ангелина Водолазкая ранее напомнила, что осенью у организма снижаются иммунные функции, поэтому очень важно включать в свой рацион овощи, богатые полезными веществами. По ее словам, возвращению активности иммунных реакций способствуют морковь и сладкий перец.