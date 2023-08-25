Россиянам рассказали о продуктах, помогающих не заболеть Нутрициолог Водолазкая: для иммунитета осенью надо есть морковь и сладкий перец

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Осенью у организма снижаются иммунные функции, поэтому очень важно включать в свой рацион овощи, богатые полезными веществами, рассказала в интервью «Газете.Ru» эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог Ангелина Водолазкая. По ее словам, возвращению активности иммунных реакций способствуют морковь и сладкий — «болгарский» — перец.

Нутрициолог пояснила, что морковь содержит бета-каротин и витамин А, которые являются иммуномодуляторами. Достаточное содержание этих веществ в организме позволит сократить частоту и длительность ОРВИ. Однако потреблять морковь нужно умеренно.

Переедание сопровождается сонливостью, нарушением стула и может привести к окрашиванию кожи в желтый цвет, — предупредила врач.

Также важен для здоровья сладкий перец, содержание витамина С в котором на 40% выше, чем в цитрусовых. При этом свежий перец сохраняет гораздо больше витаминов. чем термически обработанный. Крайне полезен для сохранения иммунитета шпинат. Он входит в десятку лучших суперпродуктов, сто граммов овоща содержат половину суточной нормы витамина А, витамины С и Zn, которые необходимы для поддержки работы иммунных клеток. Но вместе с тем, шпинат содержит пурины, потому чрезмерное употребление продукта в пищу чревато повышением содержания в организме мочевой кислоты.

Кроме того, поддерживать иммунитет помогают чеснок и имбирь, отметила врач. При этом она предупредила, что несмотря на то, что многие овощи и зелень обладают большим количеством полезных веществ, ко многим из них нужно относиться с осторожностью тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что бананы содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, среди которых магний, калий, кремний и многие другие. По ее словам, особенно полезен этот фрукт для людей с артритом и астмой. Связано это с высоким содержанием в бананах витамина B6.