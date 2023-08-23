Нутрициолог рассказала, какие витамины и минералы содержатся в бананах Нутрициолог Гусакова: бананы полезны для людей с артритом из-за витамина B6

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бананы содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, среди которых магний, калий, кремний и многие другие, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, особенно полезен этот фрукт для людей с артритом и астмой. Связано это с высоким содержанием в бананах витамина B6.

В бананах много витаминов: А, В6, В9, Е, РР и С. Продукт также содержит магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий. Бананы особенно полезны для людей с артритом и астмой. Высокое содержание витамина B6 помогает снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы. Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме, — объяснила Гусакова.

Калорийность бананов значительно выше, чем у ягод и большинства фруктов, предупредила эксперт. Без вреда для фигуры можно съесть не более двух штук в день. По словам Гусаковой, также бананами можно заменять сахар в выпечке. Если сделать из фрукта мороженое, то оно получится не только полезным, но и низкокалорийным.

Гликемический индекс бананов зависит от степени зрелости. Чем более зрелый плод, тем выше будет гликемический индекс, тем сильнее будет инсулиновый ответ на употребление бананов. В зеленом банане содержится 3,2 г сахара, а в спелом — около 12 г, — добавила специалист.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева предупредила об опасности фруктов и овощей, обработанных воском. По ее словам, употребление их в пищу может вызвать аллергическую реакцию: зуд, высыпания и другие симптомы.