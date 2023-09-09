Синоптик рассказала, когда в Москве и Подмосковье включат отопление Синоптик Позднякова: отопительный сезон в столичном регионе начнется 4-5 октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отопительный сезон в Московском регионе, скорее всего, начнется 4-5 октября, когда температура воздуха стабильно будет держаться на уровне ниже восьми градусов тепла по Цельсию, рассказала NEWS.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что в сентября температура ожидается выше нормы.

По климату температура ниже восьми градусов тепла по Цельсию, по климату ожидается к 5 октября, не раньше октября, так как сентябрь идет у нас выше нормы. Но в начале октября — можно ожидать строго ниже 8 градусов Цельсия в среднем за сутки, в начале первой декады октября, числа 4-5 октября, — отметила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, какая погода ожидает россиян с 11 по 17 сентября. По его словам, в Москве, Петербурге, северо-западе страны и на Дальнем Востоке прогнозируется теплая комфортная погода. Температура воздуха на этих территориях будет превышать климатическую норму на несколько градусов. А в Черноземье, Поволжье, на Урале и в Сибири станет заметно прохладнее — антициклон принесет туда холодные воздушные массы.

Согласно данным Wisemeteo, осень 2023 года в Москве будет холодной и сухой. Средняя температура составит +5 градусов, что ниже показателей прошлого года. В сентябре среднесуточная температура будет держаться около 12 градусов. Синоптики прогнозируют умеренные осадки, которые в основном выпадут с 1 по 16 сентября.

Вторая половина осени в столице ожидается теплее среднесезонной отметки в целом. Температурный режим октября составит около пяти градусов. К концу второго осеннего месяца прогнозируется понижение температуры до плюс двух градусов. А в ноябре температура начнет колебаться от минус 15 до плюс двух градусов.