Синоптик назвала причину резкого похолодания в Москве Синоптик Позднякова: в Москве резко похолодало из-за вклинившегося циклона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной резкого похолодания в Московском регионе стал антициклон, вклинившийся между двумя циклонами, сулившим столице и области теплую погоду, рассказала NEWS.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что с 10 сентября мегаполис ожидает потепление до 18–20 градусов Цельсия.

Резко похолодало из-за антициклона, который вклинился между циклонами: один принес нам ясную и солнечную погоду в недавнем прошлом, другой начнет определять погоду в ближайшие дни. Сегодня утром температура воздуха на 1,5 км была 2–3 градуса тепла, завтра ожидается 8–10 градусов тепла по Цельсию. Завтра уже начнется потепление до 18–20 градусов Цельсия, — добавила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, какая погода ожидает россиян с 11 по 17 сентября. По его словам, в Москве, Петербурге, северо-западе страны и на Дальнем Востоке прогнозируется теплая комфортная погода. Температура воздуха на этих территориях будет превышать климатическую норму на несколько градусов. А в Черноземье, Поволжье, на Урале и в Сибири станет заметно прохладнее — антициклон принесет туда холодные воздушные массы.