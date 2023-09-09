Вильфанд назвал три самых жарких лета в истории Вильфанд: лето 2023 года стало третьим в списке самых жарких в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летний сезон 2023 года стал третьим в списке самых жарких в России за всю историю метеонаблюдений, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также подчеркнул, что непосредственно август 2023 года стал самым жарким в истории.

На территории России, если осреднить весь температурный режим по всем городам и весям с 1 июня по 31 августа, оказывается, что лето нынешнего года — третье самое теплое в метеорологической летописи, — сказал метеоролог.

Более жаркими, по его словам, были только летние периоды 2021 и 2016 годов. Также Вильфанд отметил, что прошедшее лето было самым теплым во всем Северном полушарии.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на территории европейской части России в сентябре — октябре 2023 года ожидается три бабьих лета. По его словам, его волны будут сменять друг друга.

До этого Тишковец заявлял, что бабье лето придет в Москву 12 сентября и продлится вплоть до 21 сентября. По его словам, воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков в столице не ожидается.