Россияне стали тратить больше электричества Шульгинов: энергопотребление в России за восемь месяцев выросло на 1-1,2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что за последние восемь месяцев потребление электричества в России выросло на 1-1,2%. В интервью РИА Новости в рамках ВЭФ он отметил, что по итогам года ожидается увеличение этого показателя на 1-1,5%.

Как я уже много раз говорил, рост энергопотребления по итогам года будет в пределах 1-1,5%, — подчеркнул Шульгинов.

Согласно данным «Системного оператора ЕЭС», потребление электричества в единой энергосистеме страны по итогам 2023 года ожидается на уровне 1,119 триллиона кВт.ч. Основной рост показателей зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов признал, что жители 30 лет страдают от перебоев электричества. При этом он заявил, что последние связаны с жаркой погодой. По его словам, решить проблему удастся в ближайшие годы, не сразу.

Летом стало известно, что в России появятся специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Со спецсчетов УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество. Изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению, говорится в публикации.