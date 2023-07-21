В России изменят систему оплаты коммунальных услуг Минстрой разрабатывает специальные счета для оплаты ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появятся специальные счета для оплаты коммунальных услуг, пишут «Известия». Их разработкой занимается Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Инициатива направлена на повышение прозрачности в сфере ЖКХ.

В настоящее время платежи граждан за коммунальные услуги попадают в «общий котел» управляющих компаний (УК), а жильцы могут контролировать расходование этих средств только раз в год и, как правило, уже не могут ничего исправить, пояснил изданию первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в случае недобросовестности УК нет уверенности в том, что средства будут расходоваться по назначению.

Со спецсчетов УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество. Изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся введения штрафов за отказ управляющих компаний пересчитать несправедливо увеличенные коммунальные платежи. Для должностных лиц, нарушивших этот порядок, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.