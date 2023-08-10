В Дагестане признали, что жители 30 лет страдают от перебоев электричества Глава Дагестана объяснил частые отключения света жаркой погодой

Фото: t.me/melikov05

Сергей Меликов

Перебои с электроснабжением в Дагестане связаны с жаркой погодой, заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов. По его словам, аналогичные ситуации происходят каждое лето и системы электроснабжения пока не готовы к ним. Дагестанцы страдают от низкого качества электросетей 30 лет, решить проблему удастся в ближайшие годы, не сразу, сообщил Меликов.

Каждое лето испытывает наши сети на прочность и, признаем честно, они этого испытания пока не выдерживают. Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям, — написал он.

При этом Меликов призвал жителей региона не перекрывать улицы. Протесты он пообещал пресекать «по всем нормам закона».

Глава региона отметил, что в аварийных работах участвуют 120 человек, 37 бригад и 56 единиц техники. По его словам, все участники процесса осознают необходимость в модернизации электросетей.

В эти дни я обратился к правительству России с просьбой рассмотреть возможность финансирования необходимых работ. Рассчитываю, что это обращение будет поддержано, — заявил он.

Погодные условия влияют на электроснабжение не только в регионах России, но и в США. Из-за сильных дождей и штормового ветра более 900 тысяч жителей Восточного побережья США остались без света.