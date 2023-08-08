Непогода оставила без электричества почти миллион американцев Более 900 тысяч американцев остались без света из-за непогоды на востоке США

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 900 тысяч жителей Восточного побережья США оказались без электричества в результате плохой погоды, сообщает сервис PowerOutage.us. Также известно об одном погибшем. О вероятности сильных дождей, штормового ветра, торнадо и затоплений предупреждала метеорологическая служба страны.

По данным сервиса, по состоянию на 05:10 мск без электричества остается чуть менее одного миллиона жителей штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Западная Виргиния, Северная Каролина, Джорджия и ряда других.

В свою очередь телеканал Fox News сообщил со ссылкой на данные полиции об одном погибшем. По имеющейся информации, мужчина погиб в результате удара молнии, инцидент произошел в штате Алабама.

Ранее сообщалось, что гроза и сильный ветер стали причиной отключения электроснабжения примерно у 10 тысяч жителей Курской области. По имеющимся данным, при прохождении грозового фронта были повреждены 15 линий электропередачи, от непогоды пострадали жители Курска, Льговского, Кореневского и Фатежского районов.

В июне стало известно, что тайфун «Мавар» надвигается на остров Гуам в США. Тайфун является мощнейшим за последние 20 лет. Проживающих на территории острова призвали спрятаться от стихийного бедствия, поскольку тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени. Местным жителям было приказано эвакуироваться из низменных районов и укрыться в бетонных постройках.