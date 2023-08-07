Гроза оставила без света почти 10 тысяч человек в Курской области Около 10 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за непогоды

Фото: Пресс-служба Правительства Курской области

Гроза и сильный ветер стали причиной отключения электроснабжения примерно у 10 тысяч жителей Курской области, сообщает пресс-служба региональной администрации. По имеющимся данным, при прохождении грозового фронта были повреждены 15 линий электропередачи. Специалисты «Курскэнерго» приступили к восстановлению энергоснабжения.

По данным пресс-службы, в устранении неполадок задействованы 54 бригады энергетиков, куда входит в общей сложности 189 специалистов, а также 57 единиц специальной техники. Также для нужд населения может быть использован 101 резервный источник электроснабжения. В первую очередь, их предполагается применять для обеспечения электричеством социально значимых объектов.

Отмечается, что от непогоды пострадали жители Курска, Льговского, Кореневского и Фатежского района области. На местах работают аварийные службы.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик погиб от удара током в Нижегородской области, коснувшись оборванного провода линии электропередачи. За день до происшествия в регионе прошел сильный ливень со шквалистым ветром, в результате чего было сломаны деревья и оборваны провода линий электропередачи.

Кроме того, из-за непогоды на Горьковском водохранилище в Нижегородской области погибла 71-летняя женщина, которая находилось на парусном судне, перевернувшемся во время сильного ветра. Трех других пассажиров удалось спасти.