Яхта с людьми опрокинулась на Горьковском водохранилище На Горьковском водохранилище во время шторма опрокинулась яхта, один человек погиб

Фото: МЧС РФ

На Горьковском водохранилище во время шторма перевернулась яхта, погибла женщина, еще троих человек спасли очевидцы произошедшего, сообщает МЧС по Нижегородской области. По предварительной версии, причиной происшествия вблизи пансионата «Буревестник» стал сильный ветер, решается вопрос о буксировке судна.

Экстренные службы незамедлительно выдвинулись на место. По прибытии установлено, что на р. Волге перевернулась яхта. На борту судна находилось четыре человека. В результате происшествия погибла женщина, 1952 г.р. Три человека были спасены очевидцами, — говорится в сообщении.

21 июля в Финском заливе затонула яхта, на борту которой находились шесть человек. Один из пассажиров прыгнул в воду после того, как яхта начала тонуть. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он скончался. Пассажиров катера эвакуировали приехавшие на вызов спасатели, двое добрались до берега на проходящих мимо кораблях.

В результате Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу капитана затонувшей яхты. Мужчина своей вины в случившемся не признал.

До этого круизный теплоход «Москва 208» врезался в бетонный пирс в Ярославле. Инцидент произошел при швартовке на Волге. В момент ЧП на борту теплохода находился 81 человек.