Ребенка убило током от оборванного провода в Нижегородской области Семилетний мальчик погиб от удара током от оборванного провода в Нижегородской области

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Семилетний мальчик погиб от удара током в Нижегородской области, коснувшись оборванного провода линии электропередачи, сообщает региональное СУ СК России в Telegram-канале. По его данным, ребенок скончался на месте.

По версии следствия, инцидент произошел днем 30 июля в поселке Уста в Уренском районе. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередачи, — отмечается в сообщении.

В Нижегородской области 29 июля сильный ливень со шквалистым ветром ломали деревья и обрывали провода линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе. Ураган обрушился на восемь регионов ПФО, среди которых оказалась Нижегородская область. Там погибла 71-летняя женщина, которая находилось на парусном судне, перевернувшемся во время сильного ветра. Еще несколько человек погибли в двух других субъектах. Есть поврежденные машины, поваленные деревья, нарушено энергоснабжение.