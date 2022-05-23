Чтобы уберечь рассаду от ночных заморозков, можно накрыть свои растения пустой пятилитровой бутылкой с отрезанным дном или аквариумом, заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, флору можно укрыть специальным материалом: он очень легкий, поэтому специальных конструкций не понадобится, пишет «Радио 1».
По мне лучшая тепличка — это пятилитровая бутылка с отрезанным дном. Это очень хорошее укрытие и прослужит несколько сезонов. Для укрытия растений от заморозков можно приспособить даже старый аквариум. Также можно укрыть их укрывным материалом. Для этого не требуется какая-либо конструкция. Благодаря легкости материала его можно накинуть сверху рассады, — пояснил Туманов.
Он также выделил виды рассады, которая может погибнуть от заморозков. По его словам, к таким растениям можно отнести баклажаны, томаты, огурцы, тыквы, фасоль и некоторые другие. При этом морковка, лук, чеснок и свекла продолжат расти даже при отрицательной температуре, заверил Туманов.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Даниил Костылев заявил, что от полива огурцов и томатов на даче по расписанию следует отказаться. Периодичность полива рассады в основном зависит от освещения, объяснил он.