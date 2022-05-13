Дачников призвали отказаться от полива огурцов и томатов по расписанию Агроном Костылев: от полива огурцов и томатов по расписанию следует отказаться

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

От полива огурцов и томатов на даче по расписанию следует отказаться, сообщил кандидат сельскохозяйственных наук Даниил Костылев изданию Lenta.ru. Периодичность полива рассады в основном зависит от освещения, объяснил он.

Чем больше растение получает света, тем сильнее идёт фотосинтез и транспирация и тем больше потребляется воды. В солнечную погоду расход воды на полив может составить 10 литров на квадратный метр два-три раза в неделю, а в пасмурные дни полив проводить, скорее всего, вообще не потребуется, — сказал Костылев.

Он добавил, что огурцы поливают чаще томатов, но меньшим количеством воды. Для высаженной в грунт рассады агроном посоветовал проложить в огороде капельный полив, а вообще поливать её вечером для лучшего роста.

Агроном Людмила Шубина ранее рассказала, что в дождливую погоду можно сажать капусту, пересаживать кустарники и крупносемянные растения. Она отметила, что грядками заниматься не стоит, лучше поработать в теплице. Например, высадить огурцы, и желательно с биогумусом для сохранения тепла. Шубина добавила, что для правильной пересадки растения нужно выкопать ямку, засыпать около стакана древесной золы, ложку суперфосфата и смешать с перегноем, а затем засыпать местной землёй.