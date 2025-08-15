Доставку больше не заказываю! Суши-кексы: необычная подача любимых вкусов! Эти оригинальные суши-кексы сочетают в себе все лучшие ингредиенты классических роллов, но в удобном формате запеченных мини-порций. Идеальный вариант для фуршета, пикника или когда хочется чего-то необычного!

Ингредиенты

Рис для суши – 120 г

Лосось (или другая рыба) – 300 г

Авокадо – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Творожный сыр – 100 г

Листы нори – 2-3 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Кунжут, зеленый лук – для подачи

Острый соус – по вкусу

Приготовление

Отварите рис согласно инструкции и остудите. Лосось нарежьте мелкими кубиками, смешайте с майонезом и соевым соусом. Авокадо и огурец нарежьте тонкими ломтиками. Листы нори разрежьте на квадраты и выложите в формы для маффинов, оставляя «хвостики». На дно каждой формы положите слой риса, затем творожный сыр и рыбную смесь. Заверните края нори внутрь. Запекайте при 180°C 12-15 минут. Готовые кексы украсьте ломтиками авокадо, лосося или икры и огурца, полейте острым соусом, посыпьте кунжутом и зеленым луком.

Ранее мы готовили закуску в креманках «А-ля роллы» с рисом и рыбкой! Простая и очень вкусная.