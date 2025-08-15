Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Доставку больше не заказываю! Суши-кексы: необычная подача любимых вкусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Доставку больше не заказываю! Суши-кексы: необычная подача любимых вкусов! Эти оригинальные суши-кексы сочетают в себе все лучшие ингредиенты классических роллов, но в удобном формате запеченных мини-порций. Идеальный вариант для фуршета, пикника или когда хочется чего-то необычного!

Ингредиенты

  • Рис для суши – 120 г
  • Лосось (или другая рыба) – 300 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Творожный сыр – 100 г
  • Листы нори – 2-3 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Кунжут, зеленый лук – для подачи
  • Острый соус – по вкусу

Приготовление

  1. Отварите рис согласно инструкции и остудите. Лосось нарежьте мелкими кубиками, смешайте с майонезом и соевым соусом. Авокадо и огурец нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Листы нори разрежьте на квадраты и выложите в формы для маффинов, оставляя «хвостики». На дно каждой формы положите слой риса, затем творожный сыр и рыбную смесь. Заверните края нори внутрь.
  3. Запекайте при 180°C 12-15 минут. Готовые кексы украсьте ломтиками авокадо, лосося или икры и огурца, полейте острым соусом, посыпьте кунжутом и зеленым луком.

Ранее мы готовили закуску в креманках «А-ля роллы» с рисом и рыбкой! Простая и очень вкусная.

рис
Суши
Роллы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
