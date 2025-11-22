Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 10:13

Дорадо теперь готовлю регулярно — рыбка с тайскими нотками за 20 минут: запекаю с пастой Том Ям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт объединяет нежную средиземноморскую дорадо с яркими азиатскими акцентами. Паста Том Ям и сливочное масло создают невероятный ароматный соус, а острый салат с сумахом и чили идеально оттеняет вкус рыбы.

Одну дорадо очищаю, удаляю плавники, хребет и мелкие кости, затем разрезаю со стороны брюшка и раскрываю как книжку. Смешиваю 1 ч. л. сливочного масла с 1 ч. л. пасты Том Ям и щепоткой соли, тщательно обмазываю этой пастой рыбу со всех сторон. Выкладываю дорадо кожей вниз на противень и запекаю в разогретой до 200°C духовке около 15 минут.

Пока рыба готовится, готовлю салат: мелко нарезаю половину красной луковицы, небольшую горсть петрушки и половину острого чили, заправляю соком половины лимона (0,5 ст. л.) и 0,25 ч. л. сумаха, даю настояться 5-7 минут. Подаю запеченную дорадо сразу, выложив сверху ароматный салат.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

