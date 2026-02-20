Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 17:15

Домашний творог из кефира за ночь: простой лайфхак хозяйки для нежного и полезного завтрака без лишних затрат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Остатки кефира часто остаются в холодильнике и рискуют испортиться. Но опытные хозяйки знают простой способ превратить его в нежный домашний творог, который по консистенции напоминает сливочный сыр. Этот лайфхак экономит деньги и позволяет получить полезный продукт с минимальными усилиями.

Для приготовления кефир переливают в пакет или удобную емкость, замораживают на сутки. После полного промерзания продукт извлекают из упаковки и оборачивают хлопчатобумажной тканью. Сверток устанавливают в дуршлаг над емкостью, чтобы стекла лишняя жидкость. Оставляют на ночь при комнатной температуре — к утру кефир превращается в мягкий, воздушный творог.

Такой творог подходит для завтрака, десертов, выпечки или бутербродов. Он нежнее магазинного, легко сочетается с фруктами, ягодами или медом, а главное — позволяет рационально использовать продукты и экономить семейный бюджет без потери вкуса и пользы.

Ранее сообщалось, что многие отказываются готовить речную рыбу из-за мелких костей и риска пересушить мясо. Но есть простой способ, который решает сразу обе проблемы. Обычные надрезы перед жаркой делают рыбу намного удобнее при употреблении в пищу и вкуснее.

Проверено редакцией
продукты
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли, что может ждать брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Установлены личности погибших при трагедии с «буханкой» на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.