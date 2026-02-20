Домашний творог из кефира за ночь: простой лайфхак хозяйки для нежного и полезного завтрака без лишних затрат

Остатки кефира часто остаются в холодильнике и рискуют испортиться. Но опытные хозяйки знают простой способ превратить его в нежный домашний творог, который по консистенции напоминает сливочный сыр. Этот лайфхак экономит деньги и позволяет получить полезный продукт с минимальными усилиями.

Для приготовления кефир переливают в пакет или удобную емкость, замораживают на сутки. После полного промерзания продукт извлекают из упаковки и оборачивают хлопчатобумажной тканью. Сверток устанавливают в дуршлаг над емкостью, чтобы стекла лишняя жидкость. Оставляют на ночь при комнатной температуре — к утру кефир превращается в мягкий, воздушный творог.

Такой творог подходит для завтрака, десертов, выпечки или бутербродов. Он нежнее магазинного, легко сочетается с фруктами, ягодами или медом, а главное — позволяет рационально использовать продукты и экономить семейный бюджет без потери вкуса и пользы.

