Домашние ириски «Коровка»! Конфетки своими руками, от которых обалдеют все

Домашние ириски «Коровка»! Конфетки своими руками, от которых обалдеют все

Домашние ириски «Коровка»! Конфетки своими руками, от которых обалдеют все! Сметана и сливочное масло делают ириски нежными и мягкими, а карамельный цвет и аромат ванили добавляют им особенный шарм. Такой десерт прекрасно подойдет для угощения или подарка.

Ингредиенты

Сметана 20% — 300 г

Сахар — 250 г

Ванилин — на кончике ножа

Сливочное масло — 60 г

Приготовление

В сотейнике на медленном огне доведите до кипения сахар со сметаной, помешивая, чтобы сахар растворился полностью. Добавьте ванилин и варите массу, пока она не станет карамельного цвета и густоты. Снимите сотейник с огня, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Вылейте горячую массу в подготовленную стеклянную форму, разровняйте. Можно использовать форму-квадратики для конфет. Поставьте форму в холодильник на 30 минут для застывания. После застывания нарежьте ириски на небольшие квадратики.

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