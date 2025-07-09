Домашние ириски «Коровка»! Конфетки своими руками, от которых обалдеют все! Сметана и сливочное масло делают ириски нежными и мягкими, а карамельный цвет и аромат ванили добавляют им особенный шарм. Такой десерт прекрасно подойдет для угощения или подарка.
Ингредиенты
- Сметана 20% — 300 г
- Сахар — 250 г
- Ванилин — на кончике ножа
- Сливочное масло — 60 г
Приготовление
- В сотейнике на медленном огне доведите до кипения сахар со сметаной, помешивая, чтобы сахар растворился полностью. Добавьте ванилин и варите массу, пока она не станет карамельного цвета и густоты. Снимите сотейник с огня, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Вылейте горячую массу в подготовленную стеклянную форму, разровняйте. Можно использовать форму-квадратики для конфет. Поставьте форму в холодильник на 30 минут для застывания. После застывания нарежьте ириски на небольшие квадратики.
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