ДНР под огнем, Шебекино обстреляли «Грады»: как ВСУ атакуют РФ 8 июля

Фото: МО Украины

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) утром 8 июля сообщил о зафиксированных обстрелах территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ. По данным СЦКК, огонь ведется периодами с 03:10 мск. Губернатор Воронежской области заявил о срабатывании ПВО в регионе. Минобороны РФ не комментировало данную информацию. Подробности отбитой атаки БПЛА на Воронеж и атак на ДНР — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреливают ДНР с ночи 8 июля

По информации СЦКК, украинские вооруженные силы предприняли следующие действия:

В 03:10 в направлении населенных пунктов Дылеевка и Светлодарска ВСУ выпустили три 155-мм снаряда.

В 05:30 в направлении н.п. Максимильяновка и Петровского района Донецка выпущено пять 155-мм снарядов.

В 09:50 в направлении н.п. Дзержинск и н.п. Гольмовский выпущено семь 152-мм снарядов.

В 10:00, 10:20, 10:30, 10:40, в направлении н.п. Кураховка и Петровского, Куйбышевского и Кировского районов Донецка выпущено 21 155-мм снаряд.

В 10:10, в 11:15 в направлении н.п. Нетайлово и Куйбышевского района Донецка выпущено 11 155-мм снарядов.

В 11:00 в направлении н.п. Галицыновка и Петровского с Кировским районов Донецка выпущено пять 155-мм снарядов.

О раненых и погибших, а также о поврежденных строениях СЦКК не сообщает.

Украинские дроны пытались атаковать Воронежскую область

Ближе к полуночи 7 июля СМИ и Telegram-каналы сообщили о нескольких БПЛА, летящих в направлении Воронежской области. По информации Baza, один из дронов местные жители заметили в 22:17 мск в районе села Дмитриевка. Минобороны РФ никак это не комментировало.

Позже Baza заявила о нескольких БПЛА, пытавшихся атаковать нефтехранилища в Воронежской области. По информации ресурса, первый дрон обнаружили около 23 часов 7 июля на территории воронежского цеха «Роснефти» на улице Димитрова. В результате падения аппарата никто не пострадал.

Еще один БПЛА, пишет Baza, сбили спустя семь минут в нескольких километрах от аэродрома «Балтимор». Пострадавших не было.

Через полчаса обнаружили и нейтрализовали третий БПЛА — в поселке Софьино Новоусманского района. По данным Baza, он попытался атаковать местную производственно-диспетчерскую станцию «Воронеж». В итоге дрон упал на крышу одного из резервуаров. Пострадавших и разрушений не было.

Около половины третьего ночи сбили еще один дрон — в районе села Гремячье Хохольского района. Пострадавших и разрушений также не было.

Губернатор Воронежской области прокомментировал атаку БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале написал об уничтожении беспилотных летательных аппаратов над регионом. По его словам, средствами ПВО были сбиты два дрона. Министерство обороны пока никак не комментировало эту информацию.

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами», — заявил Гусев.

Фото: МО РФ

Беспилотник пытался атаковать военкомат в Курской области

По данным Baza, БПЛА атаковал военкомат в Курской области. По информации ресурса, запущенный со стороны Украины дрон скинул два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля. В результате атаки повреждена крыша дома. Пострадавших не было. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Гладков заявил, что Шебекино обстреляли «Градами»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что ВСУ из установок РСЗО «Град» обстреляли Шебекино. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки не было, а один из снарядов попал на территорию центрального рынка.



«По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий», — добавил Гладков.

Как ВСУ обстреливали Белгородскую область 7 июля

Гладков в своем Telegram-канале привел статистику обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в течение 7 июля. По данным руководителя региона, украинские войска атаковали:

— В Белгородском районе село Красный Хутор, выпустив семь артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — два. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Щетиновка — 23 артиллерийских снаряда и 29 гранатометных выстрелов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений не было.

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— В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок — зафиксировали восемь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.

— В Валуйском городском округе по хутору Леоновка выпустили девять артиллерийских снарядов. Пострадавших не было. Осколками снаряда выбило окна в одном частном доме. Из ствольной артиллерии было обстреляно село Казначеевка — зафиксировали один прилёт. Никто не пострадал. Были выбиты окна и посечена кровля в одном доме, в селе повреждения получила водонапорная башня. По хутору Дубровка выпустили 13 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий.

Фото: МО Украины

ВСУ сорвали возвращение белгородцев в Шебекино

— В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка — зафиксировали четыре прилета снарядов, один мужчина получил ранения грудной клетки и голени, но в больницу обратился самостоятельно. Ему оказали необходимую медпомощь. Состояние здоровья пострадавшего врачи оценили как стабильное. В результате обстрела в селе была повреждена линия электропередачи. По окраине поселка Прилесье было выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений не было.— В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град». Пострадал мужчина — у него рваная рана надбровной области. Врачи оказали всю необходимую медпомощь, госпитализация не потребовалась, его отправили домой на амбулаторное лечение. В результате обстрела были повреждены торговые модули на рынке, склад овощебазы и три гаража, фасад частного дома, в одном из магазинов выбило окна, посечен фасад. Один автомобиль полностью сгорел. Из миномета был обстрелян МАПП «Шебекино» — зафиксировано пять прилетов. Пострадавших и разрушений не было.

Возвращение жителей Шебекино Белгородской области из пунктов временного размещения в свои дома временно приостановлено из-за обстрелов украинских военных, заявил в своем Telegram-канале Гладков.

«Дорогие друзья! После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — подчеркнул Гладков.

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