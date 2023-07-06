ФСБ ликвидировала диверсанта с бомбой: как ВСУ атакуют РФ 6 июля Новые подробности обстрелов и диверсий в российских регионах

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Число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки (ДНР) возросло до 68 человек, сообщили вечером 5 июля в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в ДНР. Ранения получили трое детей: девочки 2020 и 2009 годов рождения и мальчик 2016 года рождения. «ВестиFM+» передают, что на подвергшейся обстрелу нефтебазе в Макеевке загорелось пять емкостей с топливом. В ФСБ РФ рассказали о нейтрализации в Тюменской области злоумышленника, готовившего теракт. Подробности об операции спецслужб под Тюменью и о жертвах обстрелов ВСУ — в материале NEWS.ru.

Украинская армия 18 раз обстреляла ДНР

Telegram-канал СЦКК сообщил, что 5 июля представительство организации в ДНР зафиксировало 18 фактов ведения огня со стороны ВСУ: на Донецком направлении 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155-мм и 152-мм, на Горловском — два обстрела из РСЗО, артиллерии 152-мм, на Ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155-мм, на Волновахском — один обстрел из РСЗО. В СЦКК отметили, что ВСУ выпустили по территории ДНР 110 единиц различных боеприпасов.

«Под <...> огнем оказались районы шести населенных пунктов республики (ДНР. — NEWS.ru): Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Еленовка, Волноваха <...>. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка», — рассказали в СЦКК.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Макеевка. Многоквартирный жилой дом, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ

ВСУ нанесли удар по зданию администрации Волновахи

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Волновахе в ДНР, сообщил мэр города Константин Зинченко. По его словам, повреждения получило здание местной администрации. Погибших и пострадавших нет. Он добавил, что удар, предположительно, нанесли британскими ракетами Storm Shadow.

«Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания», — сказал он.

ФСБ ликвидировала в Тюменской области россиянина, готовившего теракт

ФСБ России 6 июля объявила о разоблачении граждан РФ, готовивших теракт по заданию спецслужб Украины. Ведомство отметило, что при задержании один из подозреваемых оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В ФСБ подчеркнули, что на месте происшествия обнаружено самодельное взрывное устройство.

Позже в Следственном комитете РФ рассказали о возбуждении тюменским главком СК РФ уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение, взрывного устройства) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Где именно боевики планировали устроить теракт

По данным СК РФ, житель города Тюмени, «являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения», собирался подорвать один из объектов ТЭК, расположенный в Тюменской области. Его сообщники задержаны, конкретное их число пока не называется.

В СК РФ отметили, что 4 июля 2023 года во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина «в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ». На предупреждения он не реагировал. Ответным огнем преступник был ликвидирован.

Число пострадавших при обстреле Макеевки выросло до 68 человек

В ночь на 6 июля «ВестиFM+» сообщили, что на подвергшейся обстрелу нефтебазе в Макеевке в ДНР загорелось пять емкостей с топливом. Общее число пострадавших при обстреле ВСУ Макеевки возросло до 68 человек. По данным СЦКК, ранения получили трое детей: девочки 2020 и 2009 годов рождения и мальчик 2016 года рождения.

«Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 года и мальчик 2016 года рождения», — говорится в публикации.

В результате удара ВСУ по Макеевке в ночь на 5 июля серьезные повреждения получили хирургическое отделение городской больницы № 2 и жилые дома в Червоногвардейском районе города. По словам мэра Владислава Ключарова, есть раненые. Позже стало известно, что погиб 62-летний мужчина. В момент атаки он находился у себя дома.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Макеевка. Пожар на Красногвардейской нефтебазе

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 53 человек

Количество погибших при прорыве Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области выросло до 53, найдены еще три тела. Число пострадавших увеличилось до 139 человек, ранее сообщалось о 134 госпитализированных.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий рядом с ГЭС. Депутаты Европарламента назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. В свою очередь президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.

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