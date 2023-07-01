Герой России назвал срок окончания контрнаступления ВСУ Герой России Липовой: в течение июля вопрос наступления ВСУ решится сам по себе

Фото: МО Украины

В течение июля вопрос наступления ВСУ решится сам по себе, рассказал NEWS.ru герой России, генерал-майор авиации, Сергей Липовой. По его мнению, Украина истощила людской ресурс, стране не хватает боеприпасов и оружия. Он добавил, что Киев не оправдывает ожиданий Запада.

Украинский президент Владимир Зеленский постоянно просит дополнительные поставки. Чем хуже дела у Киева, тем более мощное и дальнобойное оружие передаст им Вашингтон. Но бесконечно продолжаться это не может. В июле все станет на свои места. Запад предпримет меры, начнет затяжные переговоры, чтобы хоть как-то приостановить боевые действия, потому что на Западе поняли, что Киев не оправдал их ожиданий, — сказал он.

Американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у Вооруженных сил Украины не было шансов на успешное проведение контрнаступления. К нему они приступили, имея на руках слабый и иррациональный план, отметил он.

Он напомнил о сложностях с мобилизацией на Украине. По его словам, военкомы выхватывали мужчин из баров, хватали на улицах и поджидали по ночам лишь для того, чтобы бросить их в атаку без должной подготовки.

Липовой до этого заявлял, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Также за время контрнаступления уничтожена треть бронетехники ВСУ, рассказал он.