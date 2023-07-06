Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 110 боеприпасов

Фото: МО Украины

В течение последних 24 часов украинская армия обстреляла территорию ДНР 18 раз, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации по вопросам, касающимся военных преступлений Украины (СЦКК). При этом было выпущено 110 боеприпасов.

За минувшие сутки было зафиксировано 18 случаев обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). На направлении Донецка противник осуществил 12 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также артиллерию калибра 155 и 152 миллиметра. В направлении Горловки зафиксировано 2 обстрела с применением РСЗО и артиллерии калибра 152 миллиметра. На Ясиноватском направлении было 3 обстрела с использованием РСЗО и артиллерии калибра 155 миллиметра. На Волновахском направлении произошел 1 обстрел из РСЗО. Всего было выпущено 110 боеприпасов различного типа, — говорится в сообщении представительства.

Шесть населенных пунктов ДНР оказались под обстрелом: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Еленовка и Волноваха.

Также сообщается, что за прошедшие сутки были получены данные о ранении восьми мирных жителей в Петровском и Кировском районах Донецка.

5 июля на юге Запорожской области в Бердянске прогремела серия взрывов. По предварительным данным, в населенном пункте сработала система противовоздушной обороны.