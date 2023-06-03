Украина стреляет по пенсионерам и детям: как ВСУ атакуют Россию 3 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новых обстрелах со стороны ВСУ — по его словам, есть погибшие и пострадавшие. Telegram-канал Baza 3 июня сообщил, что в Смоленской области взорвался БПЛА, целью которого было нефтеперерабатывающее предприятие. Минобороны России не комментировало эту информацию. Как ВСУ атакуют территорию РФ 3 июня — в материале NEWS.ru.

БПЛА взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции

По данным Baza, под Смоленском взорвался БПЛА. Ресурс предположил, что дрон нес два килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте и упал на территории нефтеперерабатывающей станции.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 2 июня неподалеку от деревни Пересна: сотрудники предприятия услышали громкий взрыв, а затем нашли в 800 метрах от вертолетной площадки беспилотник и воронку трехметрового диаметра и метровой глубины. Baza отмечает, что БПЛА, скорее всего, был самолетного типа с карбюраторным двигателем, на дроне был установлен GPS-навигатор. Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть погибшие

Гладков в своем Telegram-канале заявил, что ночь на 3 июня прошла беспокойно. Руководитель региона отметил, что над Белгородом работала ПВО, а в Разумном «пострадали автомобили». По его словам, самые тяжелые последствия обстрелов ВСУ — в Соболевке Валуйского округа: в результате удара по частному сектору убиты двое, шестеро ранено, среди них двое детей — у 13-летнего мальчика закрытый перелом плеча, 11-летняя девочка госпитализирована с осколочными ранениями глаза.

«Я уже сообщал, что после обстрела из систем залпового огня ранены и погибли мирные жители. Обязательно постараюсь съездить туда сегодня (3 июня. — NEWS.ru). А в Шебекино разбираемся, каким образом смогли проехать люди, которые пострадали во время очередного обстрела. Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным», — подчеркнул Гладков.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Гладков добавил, что с самого утра 3 июня обстрелам ВСУ подвергались населенные пункты Шебекинского городского округа.

«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина пострадала — у нее осколочные ранения левого плеча. Доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате обстрела повреждены два дома — выбиты окна и посечены фасады», — подчеркнул Гладков.

Белгородский губернатор отметил, что в результате обстрела Безлюдовки также погибла женщина: она получила множественные несовместимые с жизнью осколочные ранения.

«Еще один человек пострадал — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы № 2», — заявил Гладков.

По данным губернатора, 3 июня под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Глава субъекта подчеркнул, что осколки снарядов выбили окна в трех частных жилых домовладениях, также повреждения получили газопровод и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Жителей Белгородской области продолжают эвакуировать

Гладков добавил, что власти региона продолжают перераспределение людей из больших пунктов временного размещения (ПВР) в более комфортные — в студенческие общежития вузов и колледжей.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Беженцы в пункте временного размещения

«Все поручения отданы. Ректоры вузов ждут наших шебекинцев. Постараемся уделить им как можно больше внимания, заботы. Надеюсь, что обстановка улучшится. Они смогут вернуться в свои дома», — отметил Гладков.

Гладков сообщил о принятом решении: с 1 июня и до возвращения домой жители Шебекино будут освобождены от оплаты коммунальных платежей.

«То есть мы будем эти вопросы брать на себя. Остальные вопросы, которые связаны с возможностью получения какой-то дополнительной помощи от государства, стоят в повестке дня», — рассказал Гладков.

Он подчеркнул, что власти продолжат отправлять детей из Белгородской области на отдых в другие регионы: 3 июня 300 человек уехали на летние каникулы в Калугу, еще 300 — в Ярославль.

Читайте также:

«Очень страшно, бомбят целый день»: что творится в Шебекино на самом деле

«Это какая-то хитрость»: ВСУ применили в Шебекино новую тактику

«От бомбёжек всё трясётся»: что сейчас происходит в Шебекино