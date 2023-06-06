Военэксперт предрек провал наступления ВСУ из-за разрушений Каховской ГЭС Военный обозреватель Суконкин: наступление ВСУ провалится, так как их укрепления затопит вода Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что наступление ВСУ на Херсонском направлении провалится из-за разрушений на Каховской ГЭС. Собеседник не исключил, что укрепления украинской армии затопит вода с гидроэлектростанции.

Укрепления ВСУ снесет, затопит водой с Каховской ГЭС. Наступать в этом районе они не смогут, там такая пойма, <...> слишком влажная земля, техника увязнет. Высадить десант можно, но он просто подставляться будет в этой пойме еще 10 км. ВСУ ничего не смогут сделать, хотя накопление резервов намечалось, в том числе [украинской] морской пехоты, — отметил Суконкин.

По его словам, разрушения на Каховской ГЭС вызваны «накопительным эффектом» от повреждений на фоне попыток Вооруженных сил Украины нанести по гидроэлектростанции удар. Собеседник не исключил, что ГЭС пострадала из-за прямой атаки ВСУ.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил РИА Новости, что в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции украинскими военными разрушена верхняя часть ГЭС, при этом сама дамба повреждений не получила. Он уточнил, что уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС заявил, что никакой критической опасности для Запорожской атомной станции разрушения на Каховской ГЭС пока не представляют. Он подчеркнул, что подрыва на станции не было.

Ранее пресс-служба администрации Херсонской области сообщила в Telegram, что жителям прибрежных районов Херсонской области нужно подготовиться к возможной эвакуации из-за угрозы затопления населенных пунктов. При необходимости людей призвали обращаться за помощью к властям региона.