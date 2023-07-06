В Тюменской области нейтрализовали россиянина, готовившего теракт с бомбой ФСБ нейтрализовала жителя Тюменской области, готовившего теракт с бомбой

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В Тюменской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета нейтрализовали мужчину, готовившего в составе группы теракт по заданию Украины, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Уточняется, что при попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, из-за чего и был нейтрализован. Остальные участники группы были задержаны.

На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера. <...> При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что на месте была найдена готовая к использованию самодельная бомба и заряженный пистолет Макарова. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ряду статей, среди которых приготовление к совершению теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), незаконное хранение взрывчатки (ч. 1, ст. 222.1 УК РФ) и незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

4 июля ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который был пособником украинских спецслужб. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый с помощью заведомо ложных сведений о ВС РФ склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.