ФСБ задержала в Тюмени пособника украинских спецслужб

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ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который был пособником украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства. В спецслужбе подчеркнули, что подозреваемый с помощью заведомо ложных сведений о ВС РФ склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.

В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации, — сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что фигурантом дела о госизмене стал житель Приморского края. По версии следствия, он сотрудничал с украинской разведкой, передавая Киеву сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона.

До этого в Нальчике был задержан гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже. Он передавал ВСУ из России сведения военного характера.