ВСУ «внезапно» отказались от Пятихатки Рогов: ВСУ «внезапно» вышли из Пятихатки Запорожской области

Фото: МО Украины

Украинские военные покинули свои позиции вблизи населенного пункта Пятихатка Запорожской области, сообщил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, это решение со стороны руководства ВСУ стало внезапным и неожиданным. При этом он подчеркнул, что силы противника несли большие потери на этом участке фронта.

Противник полностью оставил свои позиции в районе села Пятихатки. Причем вышли внезапно. <...> Зачем они оставили позиции, покажет время, но у них были очень большие потери, — сказал Рогов.

По его мнению, украинские военные могли отступить, чтобы произвести ротацию состава или перегруппировку войск.

Ранее военкор Александр Коц сообщил о больших потерях ВСУ при использовании новой тактики в Запорожской области в направлении Пятихатки — Жеребянки.

До этого Рогов сообщил, что украинская армия в четверг вечером начала наступление с использованием новых резервов на значительном участке фронта в районе Орехова. По его словам, российские военные ответили на это интенсивным обстрелом.