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08 июля 2025 в 19:18

Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра

Рогов: ВС РФ ведут бои на окраине села Плавни к северу от Каменского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения ВС РФ в настоящий момент ведут бои на окраине населенного пункта Плавни в Запорожской области, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, российские силы продвинулись севернее вдоль берега Днепра. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши войска продвинулись на север вдоль берега Днепра, начались бои на окраинах села Плавни, расположенного севернее Каменского, — сказал Рогов.

Он добавил, что боестолкновения происходят также восточнее села Каменского, за которое сейчас ведутся бои. Плавни находятся севернее Каменского.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России установили флаг в центре села Каменского на Запорожском направлении. По данным канала, флаг и знамя водрузили бойцы 247-го полка «Батальон Ростов». Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

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Владимир Рогов
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