В Крыму поймали подрывника железных дорог: как ВСУ атакуют РФ 7 июля Подробности операции ФСБ в Крыму и массированного налета БПЛА ВСУ под Белгородом и Курском

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) утром 7 июля сообщил о зафиксированных обстрелах территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ. По данным СЦКК, огонь ведется периодами с 04:15 мск. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала украинского агента, подозреваемого в подрыве железнодорожного полотна на территории региона в феврале 2023 года. Подробности операции спецслужб в Крыму, массовой атаки БПЛА ВСУ под Белгородом и Курском — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреливают ДНР все утро 7 июля

По информации СЦКК, украинские вооруженные силы предприняли следующие действия:

в 04:15 открыли огонь в направлении населенных пунктов Ласточкино и Макеевка в Червоногвардейском районе ДНР, по н.п. выпустили три 155-мм снаряда.

в 04:45 в направлении н.п. Орловка и Киевского района Донецка, выпущено четыре 155-мм снаряда.

в 05:40 в направлении н.п. Желанное Первое и Петровского района Донецка, выпущено шесть 155-мм снарядов.

в 05:55, 08:50 и 09:00 в направлении н.п. Нетайлово, а также Кировского и Куйбышевского района Донецка, выпущено 20 155-мм снарядов.

в 06:20, 07:47 и 09:30 в направлении н.п. Желанное Первое и Петровского района Донецка, выпущено 14 155-мм снарядов.

Фото: МО Украины

ФСБ задержала украинского агента в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram-канале, что ФСБ РФ задержала украинского агента, «который в феврале этого года совершил подрыв железнодорожного полотна в Крыму».

«Сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который в феврале этого года совершил подрыв железнодорожного полотна в Крыму. Хочу поблагодарить всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, огромный вклад в обеспечение безопасности нашего региона», — добавил Аксенов.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

СМИ сообщали о повреждении ж/д-полотна в Крыму вечером 23 февраля. По информации Telegram-канала Baza, неизвестные подорвали рельс на железной дороге рядом со станцией Симферополь, в районе населенного пункта Почтовое. В тот же день советник главы республики Олег Крючков заявил о завершении восстановительных работ и возобновлении движения поездов.

ПВО отразила налет беспилотников на Белгород

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, рассказал 6 июля в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей — зафиксировано повреждение крыши в одном частном доме. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил он.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении», — подчеркнул Гладков.

Глава региона сообщил об одном погибшем при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа. По его словам, мужчина получил осколочное ранение брюшной полости, он скончался в карете скорой помощи.

Руководитель региона также привел статистику обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ за 6 июля:

В Белгородском районе по селу Нехотеевка из артиллерии выпустили восемь снарядов. Пострадавших и разрушений нет. ПВО сбила несколько воздушных целей. В поселке Разумное выбило окна в одном многоквартирном доме, повреждены восемь частных домовладений, четыре автомобиля и ЛЭП. Есть повреждения кровли в двух частных домах в селах Таврово и Ястребово.

В Валуйском городском округе из артиллерии обстреляли село Новопетровка — зафиксировано два прилета. К сожалению, есть погибший — мужчина с проникающим ранением брюшной полости скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В результате обстрела разрушений нет.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино» — зафиксировано 6 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов. По хутору Панков выпущено 10 снарядов из РСЗО «Град», по селу Середа — 3 минометных снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.

ВСУ устроили массовую атаку БПЛА по Курской области

Telegram-канал Baza заявил, что 6 июля украинские БПЛА минимум шесть раз атаковали территорию Курской области. По информации ресурса, БПЛА суммарно сбросили семь бомб, в результате взрывов никто не пострадал. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали. Baza отмечает, что в результате взрывов никто не пострадал.

Фото: t.me/gubernator_46

Baza предположила, что БПЛА ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области. По данным канала, первый случай пролета дрона зафиксировали 6 июля около 05:00 — БПЛА ВСУ сбросил две бомбы на электроподстанцию в селе Любимовка. В публикации утверждается, что около 11 часов дрон сбросил взрывчатку около хутора Медвежий.

По сведениям канала, в 12:30 был атакован поселок Теткино, а в 17:00 там же был замечен новый БПЛА — пограничники сбили его из автоматического оружия. Как утверждают авторы, в 18 часов очередной дрон сбросил две бомбы возле Теткино.

Также Baza пишет, что последняя атака случилась ближе к 21:00 — БПЛА скинул взрывчатку на электроподстанцию в Любимовке.

ВСУ обстреляли территорию РФ американскими снарядами

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник заявил, что вечером 6 июля ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Выпустили пять боеприпасов по белгородскому посёлку, расположенному в 30 км от границы.

По информации ресурса, минимум пять Excalibur прилетело по поселку в Белгородской области, повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Пострадавших нет.

По данным SHOT, огонь велся предположительно со стороны города Волчанска Чугуевского района Харьковской области (6,7 км от границы). SHOT также опубликовал видео испытаний «Богданы».



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