В Крыму задержали подозреваемого в подрыве ж/д путей 23 февраля ФСБ задержала жителя Крыма, подозреваемого в диверсии на ж/д путях 23 февраля

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который подозревается в подрыве железнодорожных путей в Крыму 23 февраля, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства. По версии следствия, мужчина выезжал в феврале 2022 года в Одессу, где его и завербовали украинские спецслужбы. Утверждается, что крымчанин мог пройти курс разведывательно-диверсионной подготовки.

ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб. <...> По заданию украинских кураторов 23 февраля он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник, — рассказали в ЦОС ФСБ.

Задержанный признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами и совершал диверсию на путях. Молодого человека обвинили по статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Накануне в Тюменской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета нейтрализовали мужчину, готовившего в составе группы теракт. По данным ведомства, теракт курировали в Киеве. Уточняется, что при попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, из-за чего и был нейтрализован. Остальные участники группы были задержаны.