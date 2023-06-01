В ГД объяснили, как выявить позиции обстреливающих Белгородскую область ВСУ Депутат Госдумы Швыткин: позиции ВСУ для обстрелов Белгородской области должна выявлять космическая разведка

Фото: МО Украины

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru заявил, что позиции ВСУ, откуда они обстреливают Белгородскую область, должна вычислять российская космическая разведка. По его словам, таким образом можно пресечь украинские атаки на регион.

Самое главное — отодвинуть [ВСУ] как можно дальше [от российских границ]. Думаю, что космическая разведка должна выявить огневые точки противника и работать на уничтожение. И продолжать укреплять нашу границу: минно-взрывные заграждения, фортификационные сооружения, — рассказал Швыткин.

Парламентарий в беседе с NEWS.ru также призвал «работать на уничтожение» позиций ВСУ для пресечения обстрелов Белгородской области. Он добавил, что главное условие прекращения атак на российский регион — отбросить ВСУ как можно дальше от рубежей РФ. Депутат подчеркнул необходимость не допустить панических настроений и информировать население, в том числе в Белгородской области, о происходящем.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал NEWS.ru, что остановить атаки на Белгородскую область можно с помощью присоединения Харькова к России, так как именно оттуда ведутся обстрелы.

Глава региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино Белгородской области под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. О пострадавших информации нет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.