В Крыму подорвали рельс на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму подорвали рельс на железной дороге рядом со станцией «Симферополь», сообщает Telegram-канал Baza. Глава Крыма Сергей Аксенов пока эту информацию не комментировал. В Сети появилось фото с предполагаемого места подрыва.

По предварительной информации, взрыв повредил отрезок железной дороги в 12 километрах от станции «Симферополь», в районе населенного пункта Почтовое.

Движение поездов по этому направлению временно приостановлено. Отмечается, что задержаны три состава — два пригородных электропоезда и один состав, следовавший по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами.

В конце августа 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что мужчина поджег здание администрации. По его словам, злоумышленник бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание оперативно потушили, пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь.

В феврале этого года подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложили им денег в Telegram.