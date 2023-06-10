Военэксперт рассказал, сколько дней продлится наступление ВСУ Военэксперт Матвийчук заявил, что наступление ВСУ продлится не более двух недель

Фото: Министерство обороны Украины

Наступление Вооруженных сил Украины продлится не более двух недель, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ВСУ теряют 20–30 танков в сутки, поэтому примерно через 14 дней Киеву не на чем будет наступать.

Анализируя потери ВСУ — 20–30 танков ежедневно, думаю, что не более двух недель, потом не на чем будет наступать, — подчеркнул Матвийчук.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что трофейные немецкие танки Leopard, потерянные Украиной, можно провести «парадом позора» по Красной площади в Москве. По его мнению, боевые машины противника также можно выставить в парке «Патриот», чтобы показать, что немецкие танки горят так же, как и все остальные.

Эксперт отметил, что исследованием трофейной западной техники займутся российские военные инженеры. По его словам, это позволит выявить ее недостатки и выработать методики борьбы.

Ранее военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что российские военные заполучили в качестве трофея первые танки Leopard. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Издание Politico отмечало, что в интернете начали распространяться фотографии с, предположительно, украинскими танками Leopard немецкого производства, которые были задействованы в контрнаступлении ВСУ. Помимо немецких боевых машин журналисты заметили в Сети видео с подбитыми американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые также поставлялись Киеву.