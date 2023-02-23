В Крыму восстановили взорванные рельсы железной дороги Движение на железной дороге в Крыму восстановлено, ремонт завершен

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В Крыму завершены восстановительные работы на месте повреждения железнодорожного полотна. Движение транспорта восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, его слова приводит ТАСС. Инцидент на железной дороге произошел вечером 23 февраля в районе села Почтовое.

Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь — Бахчисарай завершены. Движение восстановлено, — сказал Крючков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Крыму подорвали рельс на железной дороге рядом со станцией Симферополь. Повреждение железнодорожного полотна без указания причины подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Движение поездов по этому направлению было временно приостановлено. Сообщалось, в частности, что задержаны три состава — два пригородных электропоезда и один состав, следовавший по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург с 166 пассажирами.