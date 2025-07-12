Для этого завтрака варю только яйца, вкуснота без заморочек за 10 минут!

Для этого завтрака варю только яйца, вкуснота без заморочек за 10 минут!

Зеленый боул с авокадо и яйцом — свежий старт дня! Этот яркий боул — мой любимый способ начать день с энергией и хорошим настроением. Сочетание кремового авокадо, нежного яйца и хрустящих овощей — настоящая симфония вкусов и текстур. А готовится всё моментально!

Начнем с основы — рвем руками 30 г салатных листьев (подойдет микс, шпинат или рукола). Выкладываем на дно глубокой тарелки. Теперь нарезаем 100 г огурца тонкими полукольцами, 50 г стеблей сельдерея — небольшими брусочками, 50 г зеленого перца — соломкой. Раскладываем овощи поверх салата красивыми секторами.

Авокадо (100 г) режем кубиками, сбрызгиваем лимонным соком, чтобы не потемнел, и аккуратно выкладываем следующим слоем. Яйца варим «в мешочек» (5–6 минут после закипания), очищаем и разрезаем пополам — золотистые желтки станут вкусным акцентом нашего боула.

Секрет идеального боула — заправка! Смешиваем 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. лимонного сока, щепотку соли и молотого черного перца. Можно добавить чайную ложку йогурта для кремовой текстуры. Поливаем наш зеленый шедевр, сверху посыпаем кунжутом или рубленой зеленью.

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