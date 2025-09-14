Американское яблочное пюре! Простой и вкусный рецепт. Зимой скажете спасибо

Американское яблочное пюре — это осенняя классика с глубоким ароматом специй! Этот рецепт превращает простые яблоки в изысканный десерт с кремовой текстурой и сложным вкусом, где каждая ложка напоминает об уютных американских кухнях.

Очистите и нарежьте кубиками 1 кг кислых яблок (например, «гренни смит»). Переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте 100 мл воды, 100 г коричневого сахара, цедру половины лимона, 1 ч. л. молотой корицы, 2 звездочки гвоздики и щепотку кардамона. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и томите под крышкой 40–50 минут, пока яблоки не станут полностью мягкими. Удалите звездочки гвоздики. Пюрируйте массу блендером до идеально гладкой кремовой текстуры. Для насыщенного вкуса верните пюре на слабый огонь и уваривайте ещё 15–20 минут, помешивая, до желаемой густоты. Горячее пюре разлейте по стерильным банкам.

Почему это пюре особенное: медленное томление раскрывает вкус яблок и специй, создавая сложный «взрослый» букет. Оно идеально к сырной тарелке, оладьям или как самостоятельный десерт. Хранится в холодильнике до трех недель!

