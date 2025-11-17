Для этого салата варю только один ингредиент! «Форсаж» — вкусный и красивый салат под бокал игристого, без возни и стояния у плиты

Признайтесь, ведь и правда иногда так хочется, чтобы новогодний стол ломился от вкусняшек, но при этом не приходилось бы полдня проводить на кухне, часами отваривая овощи? Мечты сбываются! Салат «Форсаж» — это именно тот случай, когда скорость приготовления ни капли не ущемляет вкус. Он получается на удивление свежим, сочным, с приятной текстурой и легкой пикантностью. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для современных хозяек, которая доказывает: чтобы сделать салат вкуснее традиционного оливье, достаточно всего нескольких ингредиентов и желания творить.

Вам понадобится: 300 г копченой курицы или колбасы, 3 свежих огурца, 1 банка консервированной кукурузы (340 г), 150 г твердого сыра и майонез с чесноком для заправки. Единственный ингредиент, который нужно варить, — яйца. Сварите 3 яйца вкрутую, остудите и очистите. Пока они варятся, нарежьте соломкой или кубиками копченую курицу и огурцы. Сыр натрите на крупной терке. Остывшие яйца также натрите. В миске смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте кукурузу без жидкости и заправьте майонезом, смешанным с 1-2 зубчиками выдавленного чеснока. Посолите по вкусу, перемешайте — и ваш «Форсаж» готов мчаться на праздничный стол!

