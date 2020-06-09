Директор АТОР прокомментировала информацию о росте цен на отдых в РФ

https://static.news.ru/photo/a33e0324-aa56-11ea-89f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Информация о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, не соответствует действительности. Ассоциация туроператоров РФ не давала таких прогнозов.

Я официально заявляю, что АТОР не делал заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация, — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По её словам, цена на отдых в РФ останутся на уровне 2019 года. Но при этом АТОР не исключает, что турпакеты могут и существенно подешеветь, сообщает РИА Новости.

С 1 июня во многих регионах РФ возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Так, с 1 июня россияне смогут отдохнуть в санаториях Краснодарского края и Сочи. Если люди просто приедут в регион и остановятся в частном секторе, то они должны будут две недели находиться на самоизоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса в РФ не позволит курортам Турции принять российских туристов раньше конца июля или начала августа. Об этом заявил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. По его словам, на пляжах Чёрного и Средиземного морей россияне, скорее всего, появятся позднее, чем другие иностранные туристы.