Диетолог назвала самые бесполезные крупы Диетолог Гридина назвала самыми бесполезными крупами, шлифованный рис и манку

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Самыми бесполезными для организма крупами являются манка и белый шлифованный рис, рассказала «Газете.Ru» диетолог Наталия Гридина. Также практически бесполезна быстрозавариваемая овсянка, поскольку в ней мало клетчатки и полезных микроэлементов. После всех этих каш очень быстро наступает чувство голода, поэтому они противопоказаны людям с лишним весом и лицам с повышенным сахаром и инсулином в крови.

Топ наименее полезных для организма круп возглавляет манная, а самой вредной является манка с маркировкой «М». Дело в том, что в манной крупе в принципе крайне мало витаминов, белка и микроэлементов. В то же время в ней много глютена, который может стать аллергеном и быть барьером к нормальному усвоению витамина D. Фитиновая кислота в ее составе и вовсе приводит к трудностям в усвоении кальция, — пояснила специалист.

По словам Гридиной, не стоит есть и белый шлифованный рис, в котором после обработки практически не остается ничего полезного. Такой же бесполезной является и быстрозавариваемая овсянка, которую нужно просто залить кипятком. В ней помимо отсутствия важных микроэлементов часто содержится еще и добавленный сахар.

Такую овсянку стоит заменить на сваренную. Хотя и в ней будет недостаточно белка. Компенсировать это можно добавлением молока, — посоветовала диетолог.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова ранее рассказала, что благодаря наличию в каше сложных углеводов она является хорошим источником восполнения энергии, поэтому употреблять ее можно в течение всего дня. По ее словам, советы есть кашу только на завтрак — это не более чем миф. Все каши по-своему полезны: необходимые для организма витамины и микроэлементы содержатся не только в популярных гречке и овсянке, но и в пшенной и кукурузной каше, добавила специалист.