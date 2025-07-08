Десерт «Крем-брюле» как в ресторане? Да! По этому рецепту точно получится

Десерт «Крем-брюле» как в ресторане? Да! По этому рецепту точно получится

Десерт «Крем-брюле» как в ресторане? Да! По этому рецепту точно получится. Крем-брюле — это французский десерт, который покоряет с первого кусочка. Приготовить его дома проще, чем кажется, достаточно только немного времени и терпения. Этот рецепт станет вашим фаворитом для особенных случаев или просто для уютного вечера.

Ингредиенты

Сливки 20% — 2 стакана

Сахар — 14 ст. л.

Ванильный стручок — 1 шт.

Куриные желтки — 4 шт.

Ванильный экстракт — 0,5 ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

В сотейник налейте сливки, добавьте 4 столовые ложки сахара, ваниль и щепотку соли. Доведите до кипения и снимите с огня, дайте настояться 15 минут. Взбейте желтки с 6 столовыми ложками сахара венчиком до однородности. Медленно влейте горячие сливки в желтки, добавьте ванильный экстракт и аккуратно перемешайте. Разлейте смесь по формочкам для запекания. В глубокий противень поставьте формочки, налейте горячей воды так, чтобы она покрывала формочки примерно на треть. Запекайте в разогретой до 165 °C духовке около 30 минут. Дайте остыть крему около 15 минут. Посыпьте верх оставшимся сахаром и запекайте при 200 °C 3–4 минуты до золотистой корочки.

Ранее мы готовили кекс «Лава-кейк», который завирусил все соцсети! Бомбический десерт с начинкой.