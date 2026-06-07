Ищете что-то новенькое? Это суфле с абрикосом и сыром — настоящая радость гурмана

Ищете что-то новенькое? Это суфле с абрикосом и сыром — настоящая радость гурмана

Сладкий абрикос и соленый сыр — неожиданная, но идеальная пара. Это суфле настолько нежное, что оторваться невозможно, а близкие будут просить добавки снова и снова.

Ингредиенты

Молоко — 500 мл, сыр полутвердый — 300 г, масло сливочное — 10 г, абрикос консервированный — 6 шт., имбирь — 50 г, яйцо куриное — 4 шт., сахар-песок — 40 г, мука пшеничная — 1 ч. л., печенье песочное — 1 шт.

Как готовлю

Сначала готовлю формы: смазываю маслом и присыпаю крошкой из песочного печенья. Абрикосы чищу, разминаю вилкой, смешиваю с тертым имбирем и отправляю в холодильник.

Тем временем тру сыр на терке, нагреваю молоко почти до кипения и на водяной бане растворяю в нем сыр, постоянно мешая. Отделяю желтки от белков, желтки взбиваю и аккуратно вливаю в молочно-сырную массу, следом просеиваю муку. Остужаю, накрыв пленкой.

Белки взбиваю с сахаром до пышной белой массы. Смешиваю с остывшей сырной основой и ложкой отложенного абрикосового пюре. Быстро, но аккуратно перемешиваю.

Разливаю по холодным формочкам с абрикосами и отправляю в духовку на 17 минут при 180 °C. Вынимаю, когда верх схватится, но серединка еще слегка дрожит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сладкий абрикос и соленый сыр — я боялся, что будет каша, но нет! Суфле вышло упругим, с имбирной искоркой. Съели за минуту, даже не поставили на стол.