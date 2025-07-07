Кекс «Лава-кейк» завирусил все соцсети! Бомбический десерт с начинкой

Кекс «Лава-кейк» завирусил все соцсети! Бомбический десерт с начинкой

Кекс «Лава-кейк» завирусил все соцсети! Готовим обалденный десерт с арахисовой начинкой! Снаружи — нежный шоколадный бисквит, внутри — тёплая растекающаяся арахисовая начинка. Несмотря на кажущуюся сложность, рецепт достаточно простой. Отличный способ удивить гостей или побаловать себя.

Ингредиенты на 1 порцию

Тёмный шоколад — 80 г

Сливочное масло — 80 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Арахисовая паста — 1 ст. л.

Сливочное масло (для пасты) — 15 г

Сахарная пудра — 1 ч. л.

Приготовление:

Поломайте шоколад, смешайте со сливочным маслом и растопите на водяной бане или в микроволновке, помешивая каждые 30 секунд до однородности. Взбейте яйцо с сахаром до растворения, затем добавьте шоколадную смесь, муку и соль. Тщательно перемешайте. Смешайте арахисовую пасту с маслом и сахарной пудрой до гладкой консистенции. Залейте половину теста в смазанную сливочным маслом небольшую форму, в центр положите немного арахисовой пасты, а сверху — остальную часть теста. Выпекайте при 185 °C около 12 минут — края должны застыть, а центр оставаться чуть подвижным.

Подавайте сразу, чтобы насладиться растекающейся начинкой.

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