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07 июля 2025 в 13:30

Кекс «Лава-кейк» завирусил все соцсети! Бомбический десерт с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кекс «Лава-кейк» завирусил все соцсети! Готовим обалденный десерт с арахисовой начинкой! Снаружи — нежный шоколадный бисквит, внутри — тёплая растекающаяся арахисовая начинка. Несмотря на кажущуюся сложность, рецепт достаточно простой. Отличный способ удивить гостей или побаловать себя.

Ингредиенты на 1 порцию

  • Тёмный шоколад — 80 г
  • Сливочное масло — 80 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Арахисовая паста — 1 ст. л.
  • Сливочное масло (для пасты) — 15 г
  • Сахарная пудра — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Поломайте шоколад, смешайте со сливочным маслом и растопите на водяной бане или в микроволновке, помешивая каждые 30 секунд до однородности. Взбейте яйцо с сахаром до растворения, затем добавьте шоколадную смесь, муку и соль. Тщательно перемешайте.
  2. Смешайте арахисовую пасту с маслом и сахарной пудрой до гладкой консистенции. Залейте половину теста в смазанную сливочным маслом небольшую форму, в центр положите немного арахисовой пасты, а сверху — остальную часть теста.
  3. Выпекайте при 185 °C около 12 минут — края должны застыть, а центр оставаться чуть подвижным.

Подавайте сразу, чтобы насладиться растекающейся начинкой.

Ранее мы делились простым рецептом десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех.

кексы
десерты
арахис
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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