Десерт из пачки теста и груш! Обалденные груши в нежной хрустящей шубке — вкуснота

Груши в тесте — это элегантный десерт, который превратит любой вечер в праздник. Нежное тесто, сочная груша и хрустящая карамельная корочка создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Это блюдо выглядит как шедевр из ресторана, но готовится на удивление просто. Подавайте его с шариком мороженого или взбитыми сливками — и восторг гостей гарантирован!

Вам понадобится: 4 спелые груши, 500 г слоеного теста, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 2 ст. л. измельченных орехов, сливочное масло для смазывания. Раскатайте тесто толщиной 2 мм, разрежьте на 4 квадрата. Очистите груши от кожуры, удалите сердцевину. В центр каждого квадрата поставьте грушу. Смешайте сахар с корицей и орехами. Наполните этой смесью углубление в грушах. Поднимите углы теста к верхушке груши, защипните края. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25--30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми с мороженым.

