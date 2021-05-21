Ношение холодного оружия может стать преступлением

https://static.news.ru/photo/4a4a5942-ba3c-11eb-b346-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который предполагает введение административной ответственности за ношение холодного оружия. Текст проекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Кроме того, ответственность за незаконный оборот оружия хотят распространить на все его виды, включая сигнальное и пневматическое. При этом, если закон примут, люди, которые добровольно сдадут нелегально хранимое оружие, будут освобождены от наказания.

Также парламентарии хотят штрафовать граждан за распространение в Интернете и СМИ инструкций по изготовлению оружия. Штрафы могут составить от 10 до 50 тысяч рублей для физлиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юрлиц.

За утрату оружия россиян хотят штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей или лишать права на покупку, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет с его возможной конфискацией в обоих случаях.

Документ предусматривает увеличение срока давности по наращениям в сфере оборота оружия с двух месяцев до года.

Для принятия законопроект должен пройти три чтения в Госдуме, а также получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

Накануне депутат Александр Хинштейн с коллегами из «Единой России» также внёс в Госдуму законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия. Основными изменениями парламентарий назвал ужесточение процедуры медосмотра, а также создание специального электронного реестра, куда будут загружаться данные людей, желающих получить оружие.