Ношение холодного оружия может стать преступлением

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который предполагает введение административной ответственности за ношение холодного оружия. Текст проекта опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Кроме того, ответственность за незаконный оборот оружия
Также парламентарии хотят штрафовать граждан за распространение в Интернете и СМИ инструкций по изготовлению оружия. Штрафы могут составить от 10 до 50 тысяч рублей для физлиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юрлиц.
За утрату оружия россиян хотят штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей или лишать права на покупку, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет с его возможной конфискацией в обоих случаях.
Документ предусматривает увеличение срока давности по наращениям в сфере оборота оружия с двух месяцев до года.
Для принятия законопроект должен пройти три чтения в Госдуме, а также получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.
Накануне депутат Александр Хинштейн с коллегами из «Единой России» также внёс в Госдуму законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия. Основными изменениями парламентарий назвал ужесточение процедуры медосмотра, а также создание специального электронного реестра, куда будут загружаться данные людей, желающих получить оружие.