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05 июля 2025 в 10:17

Делаю вкуснющую пастилу из яблок: без сахара и сушки — хватает на месяц!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочная пастила без сахара — полезный десерт, который готовится без специальной сушки. Натуральный вкус, нежная текстура и длительное хранение. Идеальный перекус для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты:

  • яблоки — 2 кг;
  • корица — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яблоки помыть, удалить сердцевину.
  2. Запечь в духовке до мягкости при 180 °C.
  3. Протереть через сито или взбить блендером.
  4. Добавить корицу по вкусу.
  5. Размазать тонким слоем на пергаменте.
  6. Выдержать при комнатной температуре 2–3 дня.

Готовая пастила хранится в банке до месяца. Натуральная, вкусная и очень простая в приготовлении!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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