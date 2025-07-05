Делаю вкуснющую пастилу из яблок: без сахара и сушки — хватает на месяц!

Яблочная пастила без сахара — полезный десерт, который готовится без специальной сушки. Натуральный вкус, нежная текстура и длительное хранение. Идеальный перекус для тех, кто следит за питанием.
Ингредиенты:
- яблоки — 2 кг;
- корица — по вкусу.
Приготовление:
- Яблоки помыть, удалить сердцевину.
- Запечь в духовке до мягкости при 180 °C.
- Протереть через сито или взбить блендером.
- Добавить корицу по вкусу.
- Размазать тонким слоем на пергаменте.
- Выдержать при комнатной температуре 2–3 дня.
Готовая пастила хранится в банке до месяца. Натуральная, вкусная и очень простая в приготовлении!
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