Делаю вкуснющую пастилу из яблок: без сахара и сушки — хватает на месяц!

Делаю вкуснющую пастилу из яблок: без сахара и сушки — хватает на месяц!

Яблочная пастила без сахара — полезный десерт, который готовится без специальной сушки. Натуральный вкус, нежная текстура и длительное хранение. Идеальный перекус для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты:

яблоки — 2 кг;

корица — по вкусу.

Приготовление:

Яблоки помыть, удалить сердцевину. Запечь в духовке до мягкости при 180 °C. Протереть через сито или взбить блендером. Добавить корицу по вкусу. Размазать тонким слоем на пергаменте. Выдержать при комнатной температуре 2–3 дня.

Готовая пастила хранится в банке до месяца. Натуральная, вкусная и очень простая в приготовлении!

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